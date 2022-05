Alle 18:45 di oggi il via della 106^ edizione della gara più veloce al mondo. Trentatré i piloti pronti a calarsi negli abitacoli delle Dallara Chevrolet e Honda per contendersi la vittoria finale. Dalla pole scatta Dixon. Appuntamento in diretta su Sky Sport F1 (207) oggi da alle 18:15 con il pre-gara INDY500, LA LEGGENDA NATA DA UN BICCHIERE DI LATTE Condividi

La 500 Miglia di Indianapolis è ormai alle porte, alle 18:45 di oggi verrà sventolata la bandiera verde per la 106^ edizione della gara più veloce al mondo. Trentatré i piloti pronti a calarsi negli abitacoli delle Dallara Chevrolet e Honda con l'obiettivo di entrare in Victory Lane, festeggiare con la mitica bottiglia di latte freddo e veder scolpito il proprio volto sul Borg Warner Trophy.

Scott Dixon partirà dalla Pole e proverà a vincere la seconda Indy500 in carriera a quattordici anni di distanza dal primo successo. Dall'altra parte della griglia Hélio Castroneves, 27°, punterà al quinto sigillo per diventare il pilota più vincente di sempre a Indianapolis. Altri 6 sono i piloti ad aver già vinto a Indy: Montoya e Sato con 2 vittorie e poi Pagenaud, Power, Rossi, Kanaan, tutti entrati una volta in Victory Lane.

Attenzione però alla nuova generazione, pronta a dare filo da torcere ai grandi esperti della IndyCar. Palou e VeeKay partiranno in prima fila mentre O'Ward scatterà dal 7° posto davanti al compagno Rosenqvist. Senza dimenticare Herta, sfortunato protagonista di un violento incidente durante il Carb Day. Il pupillo di Andretti sta bene e correrà con l'auto di backup partendo 25°.

Occhi puntati anche su Johnson e Grosjean, più in là con l'età ma al debutto nell'ovale dell'Indiana, tra l'altro autori di qualifiche ottime. A proposito di grandi esperti non dimentichiamoci di Tony Kanaan e Carpenter: il primo è 6° in griglia e ha già vinto nel 2013 mentre il secondo, 4° in qualifica, è sempre stato velocissimo a Indy (3 Pole) ma non ha mai concretizzato in gara.