Partire indietro per partire meglio, partire settimo per puntare al successo. Elfyn Evans vive con agitazione la sua vigilia del Rally di Sardegna -che dal 2004 sostituisce il Rally di Sanremo nel calendario del mondiale WRC- nel quale sarà il leader del campionato, e suo compagno in Toyota, Kalle Rovanpera a dover partire per primo con meno grip e pulendo la strada a chi lo seguirà nella breve speciale che da Olbia porterà fino a Cabu Abbas. Prova d’apertura del fine settimana nell’isola. Saranno 21 in totale le prove speciali di una gara che compie 19 anni, che tra giovedì e domenica si snoderà nel nord della Sardegna percorrendo 307,91 km complessivi, dallo shakedown di Olmedo fino alla Power Stage Sassari-Argentiera che concluderà il programma.

Sugli sterrati dell’isola dei quattro mori sarà arduo per la Hyundai, apparsa la meno affidabile su questa superficie, tenere il passo di Toyota e Ford. Rovanpera potrebbe tuttavia giovarsi del suo ottimo stato di salute, in una stagione straordinaria che lo vede in testa al mondiale con 46 lunghezze di vantaggio su Thierry Neuville (Hyundai), per cercare di allungare ancora e prendere il largo in classifica. Ma attenzione perché la Sardegna è particolare. Fra i partenti ci sono habitués del primo gradino del podio come Dani Sordo (Hyundai) e Ott Tanak (Hyundai) che qui hanno già vinto (due volte lo spagnolo, una l’estone), lo stesso Neuville (due successi) e grandi protagonisti annunciati sullo sterrato, come Craig Breen (M-Sport Ford) ed Esapekka Lappi (Toyota).