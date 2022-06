Questo weekend arriva il quarto Round della stagione per il GT World Challenge Europe: è la classica "1000 km di Paul Ricard", secondo appuntamento della categoria endurance, che potrete seguire su Sky Sport. È l’esordio per Valentino Rossi in una 6 ore in auto nel GTWC. Gara in programma sabato 4 giugno dalle 18 alle 24 Condividi

Il campionato GTWC EU 2022 torna in Francia. Dopo il Round 3 svoltosi a Magny Cours, l’appuntamento di questo weekend vedrà le GT3 più famose al mondo correre nel circuito di Paul Ricard. Sarà infatti l’impianto sito nel Sud della Francia a ospitare il Round 4 della stagione, il secondo della categoria Endurance, per la classica "1000 km di Paul Ricard", che potrete seguire su Sky Sport. Il weekend tornerà ad accogliere nuovamente tutte e 52 le auto che ad Imola, nel round inaugurale, avevamo già visto. I piloti per ogni equipaggio saranno quindi nuovamente 3, uno in più per ogni squadra rispetto ai round Sprint appena trascorsi.

Rossi all'esordio in una 6 ore in auto nel GTWC Valentino Rossi sarà quindi al suo esordio in una 6 ore in auto nel GTWC, dove la gara prenderà il via alle 18, passando per il crepuscolo e chiudendo in piena notte alle 24. Un vero e proprio test anche in vista della 24h di SPA, il round più importante della stagione, previsto per fine Luglio. Dopo il weekend Inglese molto positivo e invece qualche difficoltà di adattamento nel round francese di Magny Cours, il "Dottore" troverà finalmente sessioni più lunghe dove cercherà di trovare il feeling che negli ultimi due round è arrivato troppo tardi per mostrare il vero potenziale. Un problema, quello del tempo effettivo in macchina, che a un esordiente della categoria può creare problemi nei risultati in quanto i comportamenti delle auto GT sono importanti da comprendere sino in fondo per la ricerca del limite.

Il doppio dei punti in palio rispetto a un evento sprint Una pista però, quella di Paul Ricard, già affrontata da Valentino durante i test prestagionali: "Durante i test non è che fosse andata benissimo, ma vediamo adesso con un pò di esperienza in più", ha dichiarato Rossi dopo la gara di Magny Cours. Sarà quindi importante trovare confidenza sin da subito con una gara che ha un’importanza non indifferente anche in termini di classifica, con appunto il doppio dei punti in palio rispetto ad un appuntamento sprint. La nota positiva è senz’altro Frédérik Vervisch, reduce da una magnifica vittoria alla 24h del Nürburgring lo scorso week end, che potrà portare stimoli importanti all’interno del box dove Rossi, Muller e appunto Vervisch proveranno a riprendersi quello che ad Imola hanno lasciato.

Il duello WRT contro Akkodis ASP Del resto tutti i team attendono questo appuntamento in maniera particolare, dove il duello sarà di nuovo probabilmente WRT contro Akkodis ASP. Sono infatti i due team protagonisti dei primi 3 Round ad essere sotto la lente di ingrandimento, con Raffaele Marciello reduce da una dimostrazione di forza nel Round di Magny Cours impressionante. E’ lui infatti a condurre la classifica Overall con 74,5 punti, 3,5 di vantaggio sulla coppia dei campioni in carica Weerts e Vanthoor che inseguono a 71. Lo svizzero ha come obiettivo quello di dare continuità al suo momento di forma in un Round importante come quello del Paul Ricard per mettere ancora più pressione sul Team WRT che nell’ultimo Round qualche errore lo ha commesso. Una lotta serrata ed entusiasmante che prevede spettacolo anche in una gara lunga come quella della 1000 km. Lo scorso anno la terra francese fu terra di conquista per la “regina di Stoccarda”, ovvero la Porsche del team GPX davanti al WRT numero 32 e al Team Orange 1 FFF tutto tricolore di Bortolotti, Mapelli e Caldarelli. Soltanto ottavo il leader della classifica Raffaele Marciello che sarà chiamato a riscattare una posizione lontana dalle sue abitudini.

Paul Ricard, circuito perfetto per le gare endurance Il circuito dal canto suo è un circuito perfetto per le gare endurance, 5.842 metri con 15 curve, carreggiata ampia e vie di fuga in asfalto e il rettilineo più lungo del campionato dove sarà possibile vedere le più alte velocità di punta delle vetture GT3. La pista è molto tecnica con l’alternarsi di curve lente a repentini cambi di direzione, non a caso, dopo la ristrutturazione nel 1999, è stato acquistato dall’ex patron della F1 Bernie Ecclestone, completamente rimodernato e trasformato in uno dei più importanti Test Track. I 230 mila spettatori della 24h del Nurburgring lo scorso week end sono il ritratto perfetto del fascino che hanno queste competizioni GT. Che il round 4 abbia inizio, fuoco agli scarichi!