Passando alle statistiche, il record di vittorie in Ohio appartiene a Scott Dixon, primo sotto la bandiera a scacchi in sei occasioni (la prima nel 2007 e l’ultima nel 2019). Chip Ganassi Racing e Team Penske vantano il maggior numero di vittorie nel circuito di Lexington grazie agli undici sigilli, sei consecutivi per Ganassi tra il 2009 ed il 2014. Tra i piloti in attività hanno vinto anche Hélio Castroneves (2000, 2001), il pilota di casa Graham Rahal (2015), Simon Pagenaud (2016), Josef Newgarden (2017, 2021), Alexander Rossi (2018), Will Power (Gara 1 – 2020) e Colton Herta (Gara 2 – 2020).

La classifica piloti alla vigilia dell'Indy200 in Ohio

Il paddock raggiunge l’Ohio con Marcus Ericsson a capo della classifica piloti. Il secondo posto ottenuto a Road America ha consentito allo svedese di allungare sui diretti avversari e arrivare al nono round stagionale con un margine di 27 lunghezze su Will Power, a sua volta pronto a rifarsi dall’amaro GP di Road America. L’australiano del Team Penske è ora marcato stretto dal compagno di squadra Josef Newgarden, entrato in Victory Lane ad Elkhart Lake. Il bi-campione IndyCar tra Detroit e Road America ha recuperato una buona parte dei punti persi nel mese di maggio e ora ne ha solamente 32 in meno rispetto ad Ericsson. Subito dietro Pato O’Ward, quarto a 45 punti dal leader. Il messicano ha visto lievitare il proprio svantaggio dopo il ritiro a Road America, uno zero causato da un problema tecnico occorso sulla Dallara-Chevrolet #5 di McLaren SP. L’Indy200 in Ohio rappresenta una grande occasione anche per Alex Palou, obbligato ad artigliare un buon risultato per riprendere ritmo dopo la batosta di Elkhart Lake. Il distacco sale a 69 punti con Dixon, sesto, seguito da Alexander Rossi (migliorato decisamente dalla Indy500 in poi), Felix Rosenqvist, Scott McLaughlin e Simon Pagenaud. Atteso un cambio di ritmo sia per Colton Herta sia per Romain Grosjean, compagni in Andretti Autosport, entrambi molto lontani dalla vetta.