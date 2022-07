Il Dottore corre in casa, a Misano, con il round italiano che segna il giro di boa del calendario: è la quarta delle cinque gare sprint previste. Un campionato che sin qui ha visto il "46" tra alti e bassi, brillando nelle occasioni in cui il chilometraggio e il tempo passato in auto sono stati più corposi. L'appuntamento da non perdere live su Sky Sport! Condividi

Fanatec GTWC EU 2022: Misano Round 6, il Dottore torna a casa! E’ il weekend di Misano per il GT World Challenge Europe, i giorni del ritorno di Valentino Rossi sul circuito di casa. Per la prima volta dopo l’emozionante addio dello scorso anno in MotoGP, Valentino torna a correre in un evento ufficiale nel suo circuito d’appartenenza, proprio qui dove neanche 12 mesi fa aveva ricevuto l’abbraccio commovente della sua gente per l’addio alla categoria regina delle due ruote. E’ infatti un ritorno diverso quello del nove volte campione del mondo, un ritorno in salsa quattro ruote, in questa nuova pagina della carriera dell’ex motociclista più famoso di tutti i tempi. Il rientro è sicuramente sempre un emozione, e fa strano parlare di un ritorno a Misano da Rookie della categoria.

E’ infatti una prima stagione che con il round italiano effettua ufficialmente il giro di boa del calendario, con la quarta delle 5 gare sprint previste. Un campionato sin qui per il 46 tra alti e bassi, con tempo di adattamento ancora necessario e dove il Dottore ha brillato nelle occasioni in cui il chilometraggio e il tempo passato in auto sono stati più corposi. Una necessità quasi profetica quella del Dottore che ha potuto effettuare, così come tutto il resto del gruppo, una giornata di test proprio alle porte del week end, per trovare il feeling necessario con la sua Audi R8 in vista delle due gare del fine settimana romagnolo. Dei test molto interessanti che hanno ancor di più assottigliato il distacco dal primo all’ultimo della griglia e che renderà questo sesto round della stagione ancor più interessante. La compagine #46 è stata infatti l’unica, insieme alla McLaren #159 del Garage 59, a rompere il muro dei 100 giri effettuati (102 per l’esattezza) all’interno del “santamonica”.

Un dato che conferma quanto sia importante per un esordiente come Valentino, passare quanto più tempo possibile a bordo della sua vettura dai 4 anelli. La classifica dei test, per quanto relativa, racconta dei soliti noti li davanti. La Mercedes-AMG #89 di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy ha chiuso infatti davanti a tutti con l’unico crono sotto il muro del 1’32’’, con 1’31’’814 davanti alla WRT #30 e ai leader della classifica Weerts e Vanthoor in terza posizione. Spicca il 6th posto assoluto di Rossi e Vervisch e il 10th posto del pilota di casa Mattia Drudi e il compagno Lorenzo Patrese, figlio dell’ex pilota F1 Riccardo, quest’ultimo in veste sostitutiva di Luca Ghiotto, anche lui positivo al Covid-19.