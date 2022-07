Formula E, Mortara trionfa a Marrakech

L'italosvizzero batte Da Costa ed Evans e torna in testa alla classifica del mondiale. Beffato Vandoorne, che perde la leadership a sei gare dalla fine. 19° Giovinazzi. Prossimi appuntamenti a New York, tra due settimane FORMULA E, TUTTE LE NEWS Condividi

Ci voleva una vittoria così per chiarire a tutti che per Edoardo Mortara detto Edo può davvero essere l’anno buono. Per festeggiare quel titolo mondiale che, nel 2021, gli era sfuggito alle ultime curve della stagione. A due passi dal deserto del Sahara il pilota di Ginevra ha vinto l’E-Prix di Marrakech con la sicurezza dei grandi, lasciandosi alle spalle i diretti avversari per la corsa al titolo. A partire dalla coppia targata DS-Techeetah Da Costa-Vergne che, sulla carta, in Marocco partiva favorita.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Strategia perfetta Mortara, scattato dalla seconda posizione in griglia alle spalle del poleman Da Costa, ha sfruttato nel modo migliore la strategia degli attack-mode nella fase iniziale della gara, poi ha lasciato sfogare la coppia rivale per controllarla nel finale. Pessima idea, al muretto DS, decidere di lasciar strada a JEV, che si è rivelato incapace, però, di tenere il passo di Edo al punto da perdere in sequenza sia la seconda che la terza posizione, finite a Da Costa e a Mitch Evans. Alle spalle dei primi ecco Di Grassi, De Vries, Dennis e Vandoorne, che ha dovuto abbandonare la leadership della classifica generale.