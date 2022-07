Il Lamborghini Super Trofeo Europa al "Misano World Circuit Marco Simoncelli". Stasera Gara-1 alle 20 in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Domenica Gara-2 alle 9.50 sempre live!

Appuntamento da non perdere questa sera su Sky con il Lamborghini Super Trofeo Europa. Il circuito di Misano, già teatro delle finali dello scorso anno, ospita per il quinto anno consecutivo e il campionato monomarca che vede in pista le macchine della Casa di Sant'Agata Bolognese. Sarà "night race" con Gara-1 a partire dalle 20 e in pista ci sarà anche l'ex MotoGP Dani Pedrosa, protagonista di un buon debutto a Imola. Lo spagnolo è al volante della Huracán Super Trofeo EVO2 del Rexal FFF Racing Team in coppia con lo svizzero Antonin Borga. Domani Gara-2, sempre live su Sky, alle 9.50.