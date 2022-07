Incidente per Sainz senior coi suv elettrici

Il sessantenne, padre del pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr., era stato trasportato all'ospedale "in via precauzionale" dopo un incidente. Lui sui social: "Tutti gli esami medici sono ok, sono appena uscito dall'ospedale"

Incidente per Carlos Sainz senior. Il papà del pilota Ferrari Carlos Sainz Jr. è rimasto ferito in uno scontro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 7 luglio all'interno del poligono militare di Teulada (sulla costa sud occidentale della Sardegna), dove si sta svolgendo l'Island X Prix 1, primo dei due round di Extreme E, campionato di suv elettrici . Fortunatamente senza conseguenze: "Tutti gli esami medici hanno dato un esito positivo e sono già uscito dall'ospedale" . Anche il team aveva già rassicurato sulle sue condizioni, specificando che era stato sottoposto a controlli soltanto "in via precauzionale". Il pilota aveva comunque lasciato sulle proprie gambe la macchina ed era sempre rimasto cosciente.

Il messaggio di Sainz e il comunicato del team

"Questo pomeriggio Carlos Sainz è stato colpito da un'altra macchina mentre stava conducendo la finale dell'Island X Prix 1 in Sardegna - si legge nella nota - Come conseguenza dell'impatto, la sua macchina si è ribaltata in un duro incidente. Carlos è stato in grado di lasciare la macchina sulle proprie gambe ed è rimasto cosciente. Il pilota è stato portato in ospedale per un controllo medico precauzionale". Successivamente l'aggiornamento dello stesso Sainz senior.