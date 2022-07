Mortara-Vergne, che duello a New York in Formula E

Edo favorito

La volata finale, lunga un mese, scatta a New York, passa per Londra e si chiude a Seoul. Di itinerari turistici se ne sono visti di peggiori. Ma di tempo per visitare le bellezze del posto ce ne sarà poco. Qui e ora si decide il campionato, non c’è spazio per le distrazioni. Sabato e domenica tappa doppia newyorkese, quindi. Si gira sull’ormai rodato circuito di Brooklyn, sobborgo di Red Hook, che dal 2017 ospita le monoposto elettriche. Sullo sfondo la skyline più famosa del mondo, i grattacieli di Manhattan. In pista i quattro contendenti al titolo. Sulla carta è Mortara a godere dei favori del pronostico, perché arriva a NY con l’entusiasmo della vittoria di Marrakesh, terza stagionale, che gli ha permesso di metter insieme un vantaggio di undici punti su JEV. In più, il feeling tra Edo e la sua Venturi-Mercedes è totale. Ma attenzione a Vergne: qui ha festeggiato due titoli mondiali (correvano il ’18 e il ’19), qui vuole tornare a un successo di tappa che quest’anno non ha ancora centrato. Al contrario di Evans che, forte di tre e-prix già conquistati, punta dritto al poker.