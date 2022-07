GTWC Europe, 24h Spa: un super Caldarelli in pole

Venerdì 29 luglio si è svolta la sessione di superpole della 24h di Spa-Francorchamps, valida per le prime 20 caselle della griglia di partenza. La modalità esclusiva, presente soltanto in questo appuntamento della stagione, ha visto i piloti partire (scelti uno per equipaggio da ogni team) uno per volta scaglionati dal timer della direzione gara in ordine decrescente dalla 20^ posizione alla prima, secondo i risultati delle qualifiche di giovedì. I piloti hanno avuto a disposizione soltanto 2 giri cronometrati in cerca del miglior tempo possibile per attaccare la pole position. Tanti ribaltamenti di fronte e tante sorprese hanno visto però Andrea Caldarelli su Lamborghini Huracan dell’Orange1 KPAX Racing #6 conquistare la pole position della 74^ edizione della 24h di Spa-Francorchamps in 2:16.221. Una pole position quindi tutta tricolore. Dietro di lui, come sempre velocissimo, c'è Raffaele Marciello, arresosi soltanto allo straordinario giro del pescarese. Lo svizzero ha sfiorato il bis della pole position conquistata lo scorso anno, chiudendo 2° a soli 154 millesimi. Seconda fila aperta dall’italianissimo Dinamic Motorsport #54 con un super giro di Klaus Bachler, che conquista la terza piazza. Bene anche gli altri Italiani presenti in Superpole: 5° Mirko Bortolotti su Lamborghini #63 Emil Frey; 7° Mattia Drudi su Audi #12 Tresor by Car Collection, 11° Antonio Fuoco su Ferrari #71 Iron Lynx e Giacomo Altoè sempre su Emil Frey su Lamborghini #19. La 24h di Spa-Francorchamps è in diretta sabato 30 luglio su Sky Sport Action a partire dalle 16:45, ci attende una gara meravigliosa.