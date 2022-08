Ott Tanak è riuscito nell’impresa di vincere a casa di Kalle Rovanpera e di Toyota. È stato un fine settimana da autentico fenomeno quello del pilota estone, capace di prendersi la leadership della gara sulla prima prova speciale di venerdì e di non lasciarla più sino all’arrivo. Per l’estone è così arrivata la seconda vittoria in stagione dopo quella in Sardegna, la terza sulle strade del “Mille Laghi”.

Ma non è stato un dominio, tutt’altro. Tanak ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per tenere dietro il trio Toyota composto da Rovanpera, Lappi ed Evans, che hanno poi chiuso nell’ordine alle sue spalle. Nonostante una i20 Rally1 tecnicamente inferiore e la costante mancanza di feeling con la vettura, il campione del mondo 2019 ha deciso di prendersi tutti i rischi del caso per riuscire a rompere l’egemonia Toyota che – in Finlandia - durava dal 2017. Per Hyundai una bella iniezione di fiducia ma anche l’ennesimo monito per il futuro: i piloti ci sono, ora serve una vettura all’altezza.

Rovanpera contento a metà

Kalle ci ha provato. Nonostante l’ampio vantaggio nella classifica piloti e l’handicap di dover spazzare la strada il venerdì, non ha voluto rinunciare all’opportunità di far sua la gara di casa. Si è preso dei rischi, due dei quali molto grossi, ma nulla ha potuto contro la determinazione di Tanak. La pioggia, caduta copiosa nella giornata di sabato, ha fatto nuovamente emergere la sua classe sui fondi con scarsa aderenza: non è un caso che, in quella fase, la Yaris numero 69 abbia sorpassato in classifica prima Evans e poi Lappi, lanciandosi all’inseguimento del leader Tanak.

Tanak ha però avuto la capacità di ribattere colpo su colpo agli attacchi del finlandese, in una lotta di velocità ma anche di psicologia che ha reso la gara davvero entusiasmante. Per Kalle resta la consapevolezza di aver portato a casa altri punti importanti, che gli consentono di allungare in classifica piloti. Sono ora 94 i punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Tanak.