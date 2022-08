Nell'ultima gara del campionato festa grande per Stoffel Vandoorne. Il belga conquista il mondiale di Formula E chiudendo al 2° posto nel round domenicale a Seoul vinto da Edoardo Mortara. Settima posizione per Evans, primo inseguitore di Vandoorne in classifica. Per la Mercedes non solo il titolo piloti ma anche quello costruttori, bissando così il successo dell'anno scorso: il modo migliore per dare l'addio, dalla prossima stagione, alla categoria

Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) è il campione del mondo di Formula E 2022 grazie al secondo posto nell'ultima gara della stagione, a Seoul. Vandoorne, 30 anni, in F1 con McLaren dal 2016 al 2018, ha anche contribuito al titolo costruttori della Mercedes, vinto per il secondo anno consecutivo: il team, come già annunciato, lascerà la categoria l'anno prossimo. Il secondo round sul circuito cittadino nella capitale della Corea del Sud è stato vinto da Edoardo Mortara (al quarto successo stagionale), che sul podio ha preceduto proprio Vandoorne e Jake Dennis. Non è riuscita l'impresa a Mitch Evans, che con la vittoria di ieri aveva mantenuto accesa la speranza in chiave campionato. Il pilota neozelandese della Jaguar, che prima di questa gara inseguiva il belga con 21 punti di svantaggio, ha chiuso al settimo posto. Il titolo di Vandoorne premia la sua grande costanza di rendimento: nonostante abbia vinto solo una gara in questa stagione, a Monaco, è riuscito a raccogliere punti in 15 delle 16 gare disputate.