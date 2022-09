Supermoto, quarto titolo italiano per Kevin Vandi

Kevin Vandi è un po' un pioniere, un ragazzino di poco più di vent'anni che a un certo punto ha lasciato la carriera nella velocità scegliendo il motard su asfalto. Perché un pioniere? Perché anche molti piloti giovani del motomondiale guardano a questa disciplina come possibilità di allenamento e di divertimento nei weekend liberi da gare dei loro campionati. Nella categoria S4 Vandi è un vero specialista, ma dopo gli anni su Honda c'è voluto coraggio per scegliere la sfida TM, e soprattutto per viverla in momenti complicati sia dal punto di vista personale che da quello sportivo a causa di un duro infortunio subito all'inizio di quest'anno, prima di una stagione decisiva.