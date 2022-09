Dominio Audi in qualifica e Gara-1. Oggi pioggia?

A Valencia la prima giornata nel segno di WRT, con Weerts e Vanthoor campioni Sprint Cup. Vince Ferrari con AF Corse. Marciello nono e Rossi dodicesimo in Gara-1. Oggi in pista, diretta Sky e occhio al meteo...

Si torna in pista pe ril GT World Challenge Europe , la prima giornata dell’ultimo appuntamento Sprint della stagione si è aperta con qualifiche 1 e gara 1 che hanno raccontato di un dominio Audi nella pista spagnola di Valencia . Soltanto la Ferrari #53 dell’AF Corse riesce a sbaragliare la concorrenza e porta a casa pole position e la seconda vittoria stagionale davanti al Tresor by Car Collection #11 si Haase e Gachet. Chiude il podio il WRT #32 che conquista matematicamente il campionato Sprint per il secondo anno consecutivo visto la nona posizione di Raffaele Marciello.

L’elvetico dal canto suo ha provato come al solito a tirare fuori il coniglio dal cilindro con tanto di sorpasso meraviglioso, ma stavolta non è bastato per impedire la conquista del campionato da parte della coppia Weerts e Vanthoor.

Gara difficile invece per Valentino Rossi, che ha dovuto fare i conti con il traffico e la bagarre nelle prima tornate della gara che hanno costretto il dottore alla 13th posizione alla fine della prima safety car.



Gara caratterizzata da un’ottima velocità da parte del dottore che nonostante il tentativondi overcut ha visto concludere il suo compagno di squadra in dodicesima posizione grazie anche ad un pit stop non perfetto da parte del team. Oggi si corre gara 2 con il rischio di pioggia. Tutto da seguire su Sky Sport