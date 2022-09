GTWCE: Weerts vince gara 2, Marciello campione

Il finale di stagione dellla Sprint Cup è stato, in quel di Valencia, un finale a dir poco rocambolesco. La gara, segnata da una pioggia battente, è stata molto divertente sin dall’inizio, con tanti sorpassi e bagarre. Marciello, partito dalla pole position, ha impressionato tutti con un passo impensabile per tutti gli altri, aprendo un gap di quasi 20 secondi al momento del pit stop e cambio pilota. Dietro la lotta è rimasta serrata con il gruppo compatto fino alla 13^ posizione. Vervisch, partito in 16^ piazza, ha risalito bene la classifica, arrivando in lotta per l'ottava posizione. Una gara che ha cambiato poi faccia realmente quando al momento del pit stop alcuni team, WRT #32 e Tresor by Car Collection #12 su tutti, hanno scelto di montare la gomma slick quando la pista accennava appena ad asciugarsi. Una scelta sembrata scellerata all’inizio, ma che ha permesso a Weerts di rientrare sulla coppia di testa nei giri finali vincendo in maniera spettacolare. Bogulawski, subentrato a Marciello, ha invece mostrato grosse difficoltà sull’acqua nonostante il vantaggio di circa 25 secondi sul Saintloc #25 in seconda piazza. Il finale, infatti, ha visto una lotta di 2 giri per la vittoria tra le due auto su gomme rain, salvo poi vedere arrivare con un fulmine l’Audi R8 di Weerts con gomme slick per beffare entrambi i piloti.

Rossi costretto al ritiro, Marciello vince la classifica overall

Rossi costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua vettura appena dopo un giro dal suo ingresso in pista. Un campionato che ha salutato la coppia sprint nel migliore dei modi, con uno spettacolo meraviglioso. Raffaele Marciello, nonostante la beffa nel finale subita dal suo compagno di squadra, porta a casa la classifica Overall del campionato con una gara di anticipo. Un titolo meritato per il pilota svizzero, che ha dimostrato di essere il più brillante della stagione, veloce in ogni condizione e sopratutto vincitore anche della 74^ edizione della 24h di Spa. Ora si chiude in bellezza a Barcellona tra due settimane, per l’ultima gara endurance della stagione.