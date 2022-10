Compie gli anni e fa un passo verso il titolo Mondiale il finlandese Rovanpera: al termine della nona prova il finlandese è balzato in testa alla classifica provvisoria e nelle successive ha incrementato il vantaggio. Da segnalare la prova dell'italiano Bertelli, al debutto con una Wrc ibrida. Gli ultimi due live in programma stanotte su Sky

Festa di compleanno con vista sul titolo iridato. E’ quanto pare stia maturando in Nuova Zelanda, dove Kalle Rovanpera, nato proprio il 1° ottobre di ventidue anni fa, ha tamponato con successo prima una falsa partenza e poi una falla di 5'' di penalità comminati dai commissari sportivi per aver utilizzato nell’ultima speciale della prima tappa (ma come lui anche Tanak e Neuville) una potenza ibrida maggiore di quella consentita dal regolamento. Al termine della nona prova il finlandese è così balzato in testa alla classifica provvisoria, riprendendo la marcia inarrestabile della sua Toyota che nelle ultime tre trasferte iridate la Hyundai sembrava aver frenato e rintuzzato.