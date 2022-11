SUPERBIKE

Il pilota spagnolo della Aruba-Ducati si laurea campione del mondo in Superbike al termine di una cavalcata trionfale. Per Bautista è il secondo Mondiale dopo quello conquistato in 125 con l'Aprilia nel 2006, in mezzo 9 stagioni in MotoGP. Sposato con la bellissima Grace, due figlie, e una grande passione per l'Atletico Madrid: ecco la sua storia