Motori

Via al rally più famoso del mondo. Vi racconteremo tutto sull'evento, ogni giorno, su Sky Sport 24 e Skysport.it con l’inviato Sandro Donato Grosso: vivremo insieme tutte le emozioni della gara, anche attraverso i nostri social. Partenza da Sea Camp (Mar Rosso) per arrivare a Dammam (Golfo Persico) in una coast to coast dell’Arabia Saudita lunga 15 giorni con 8600 km di deserto. Ecco tutte le info della 45^ edizione TUTTE LE NEWS SULLA DAKAR