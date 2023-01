Anche la quinta tappa della Dakar 2023 è andata in archivio. Nella tappa ad anello di Ha’il, a vincere è il francese Adrien Van Beveren che al traguardo ha preceduto Cornejo Florimo e Klein. Lotta serrata tra le auto: Al-Attiyah vince davanti a Sainz e Peterhansel allungando ulteriormente in classifica

E' Adrien Van Beveren a vincere la quinta tappa delle moto della Dakar 2023. Il pilota francese della Honda ha vinto la tappa ad anello sulla sabbia con partenza e arrivo a Ha’il, mettendo anche a segno il miglior crono assoluto in 4 ore, 27 minuti e 28 secondi nei 373 km di prova speciale. Il pilota ha battuto per 13 secondi il proprio compagno di squadra, il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo. Terzo posto per lo statunitense Mason Klein, che chiude a 5 minuti e 13 secondi dal primo posto. Giornata difficile, invece, per l'italiano Paolo Lucci, che ha chiuso 23° con un distacco di 29 secondi e 7 centesimi dal primo. Grazie al sesto posto ottenuto nella quinta tappa, Skyler Howes si porta al comando della classifica generale con 44 secondi di vantaggio su Kevin Benavides.