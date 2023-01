Ancora Nasser Al-Attiyah: va al pilota Toyota la Tappa 6 della Dakar 2023, una frazione che potrebbe aver indirizzato la lotta per la conquista del rally raid. Al-Attiyah ha dominato la tappa da Ha'il a Riyadh, 358 chilometri tra sabbia, dune e asfalto. Il suo diretto concorrente, il francese Stéphane Peterhansel (Audi ibrida), è rimasto coinvolto in un incidente al km 212 e il suo copilota, Edouard Boulanger, ha subito un infortunio alla schiena ed è stato evacuato in elicottero in un ospedale locale. Anche Carlos Sainz ha avuto un incidente, sempre al km 212, che ha comportato vari danni alla sua Audi ibrida e ha dovuto attendere a lungo per le riparazioni alla vettura. Trionfo alla Dakar ipotecato per Al-Attiyah? Rally ancora lungo, ma, come detto, la sesta tappa potrebbe essere stata un importante spartiacque.