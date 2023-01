Alessandro Pier Guidi , James Calado e Antonio Giovinazzi (vettura numero 51), Antonio Fuoco , Miguel Molina e Nicklas Nielsen (vettura 50). Saranno questi i sei piloti della Ferrari Hypercar protagonisti del prossimo campionato del mondo Endurance (Wec) . Nel 2023 la scuderia di Maranello tornerà di scena nella categoria regina delle competizioni di durata dopo 50 anni di assenza e lo farà con questo sestetto. Esordio ufficiale il 17 marzo in occasione della 1.000 Miglia di Sebring , anche se l'appuntamento più atteso è ovviamente quello della 24ore di Le Mans, in programma tra il 10 e l’11 luglio . La grande novità è rappresentata da Antonio Giovinazzi , già terzo pilota in F1 del Cavallino Rampante nel 2017 prima del passaggio in Sauber. "E' l'ora di una nuova sfida, è tempo di tornare a volare" , ha scritto su Instagram il pilota pugliese, che ha corso l'ultima stagione in Formula1 con Alfa Romeo nel 2021.

Ferrari, gli altri piloti della 499P

Giovinazzi si alternerà alla guida della 499P numero 51 con Guidi e Calado, coppia esperta e affiatata che ha già regalato diversi successi al Cavallino: "Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per portare in gara l’Hypercar, una vettura dalla grande importanza storica. La 499P rappresenta uno step ulteriore, ci aspetta una stagione importante", le parole dell'italiano dopo l'annuncio. "Sono estremamente felice di essere coinvolto nel progetto Le Mans Hypercar, è un sogno che si avvera", ha aggiunto il britannico. I padroni della vettura 50 saranno, invece, Fuoco, Molina e Nielsen. I primi due hanno già corso insieme nel Wec GTE-Pro, mentre il 25enne danese ha vinto due Mondiali nella classe GT Am e uno nella classe LMP2 AM. "Difficile spiegare cosa provo in questo momento. Guidare l'hypercar rappresenta un enorme passo avanti nella mia carriera", ha detto Nielsen. "Sono emozionato, è una grande responsabilità per tutti ma allo stesso tempo siamo molto motivati. Non vedo l'ora di correre a Sebring", ha spiegato Fuoco. "Correre nel WEC con Ferrari è uno dei traguardi più significativi, l'apice della mia carriera", la gioia di Molina.