Formula E al via in Messico, la Maserati fa sognare

Nove per nove per tre. Nove mesi di emozioni per la nona stagione di Formula E che battezza ufficialmente la terza generazione di monoposto elettriche, la “Gen 3” che è scesa per la prima volta in pista nei test di Valencia e ha già dimostrato di essere molto più veloce e performante della precedente versione. D’altronde può vantare 300kW di potenza in gara e sfiorare i 300 km/h. Nuovo anche il fornitore delle gomme: la sudcoreana Hankook. Quest’anno gli undici team e i ventidue piloti scatteranno da Città del Messico, sulla versione short del circuito intitolato ai fratelli Rodriguez e utilizzato anche in Formula 1, mentre il weekend nel deserto arabo di Diriyah, tradizionale apertura stagionale, è rinviato alla fine del mese di gennaio.

Tante le novità Innanzitutto non vedremo più la Mercedes, che ha dominato le due stagioni precedenti laureando DeVries e Vandoorne campioni del mondo: la casa tedesca ha deciso di concentrare i propri sforzi economici su altre categorie. Il campione uscente è andato a rinforzare il team DS Penske al fianco di Vergne. Impossibile definire una prima e una seconda guida: sarà la scuderia da battere. Gli occhi di tutti i tifosi italiani saranno puntati sul team nuovo di zecca: Maserati non ha lesinato sforzi per essere subito competitiva per vincere. La Maserati Tipo Folgore, scintillante livrea blu notte, sarà l’osservata speciale, con due piloti come l’esperto Edo Mortara (secondo e terzo nel ’21 e nel ’22) e l’emergente Max Guenther. Decisamente agguerrite anche Jaguar, con la ormai collaudata coppia Evans-Bird; Porsche, che schiera due stagionati talenti come Da Costa e Wehrlein; e Andretti, con un Dennis in costante ascesa al fianco di Lotterer. Tutta da scoprire la nuova McLaren, nata sulle “ceneri” della Mercedes e ha in Rast la prima guida.