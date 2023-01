Formula E, bis di Werhlein nel deserto di Diriyah

Il tedesco della Porsche vince anche gara-2, ancora davanti a Dennis. Primo podio per la McLaren, con Rast. Segnali di ripresa per Maserati: Mortara chiude nono, a punti Condividi

Guai a sottovalutare Pascal Wehrlein. La vittoria in gara-1 non è stata una caso: il tedesco della Porsche non ha perso l’occasione giusta e ha piazzato la doppietta sul circuito di Diriyah. Dopo il successo di gara-1, lottato fino all’ultimo giro, nella seconda manche Wehrlein ha vissuto un pomeriggio relativamente più tranquillo, guadagnandosi quei 25 punti che lo issano al comando della classifica del mondiale di Formula E dopo tre prove.

Rivali in tutto L’unico a resistere al fascino discreto di Pascal è stato, proprio come nella gara precedente, Jake Dennis. Il pilota di Andretti ha risalito la china dopo una qualifica così così ed è andato a riprendersi la seconda piazza, esattamente come in gara-1. Ma lì si è fermato, accontentandosi di scortare a distanza verso il traguardo un avversario troppo in palla.

La gara Perfetta la gestione di Wehrlein, davvero a suo agio tra i tornanti stretti del deserto arabo: prima ha atteso, alle spalle di Rast, il momento giusto per guadagnarsi il primo posto. Poi, al ventesimo giro, ha approfittato dell’ “activation mode” del pilota McLaren per passarlo senza difficoltà volando verso il terzo successo in carriera nel mondiale elettrico.

Brava McLaren Dietro Wehrlein e Dennis, è mancato Bird per completare il podio-fotocopia di gara-1: il pilota di Jaguar non è riuscito ad avere la meglio di Rast che ha permesso alla McLaren di centrare, alla terza gara stagionale, il primo podio in assoluto. E’ proprio la McLaren, team nato dalle ceneri della Mercedes, la notizia più ghiotta del weekend arabo: la squadra c’è, i piloti sono veloci (Hughes ha conquistato la pole in gara-2) e solidi (Rast non si è fatto beffare dal marpione Bird nel finale) e i margini di miglioramento notevoli.