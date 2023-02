FMI-Angeluss insieme per supportare Bruno e Monti

A beneficiare dell'accordo tra Angeluss ed FMI saranno infatti due ragazze, Josephine Bruno ed Elisabetta Monti, entrambe selezionate nella squadra dei Pata Talenti Azzurri 2023 della velocità. Grazie al supporto di FMI ed Angeluss, nella nuova stagione la Bruno sarà al via della Premoto3 mentre la Monti parteciperà al CIV Junior. Josephine Bruno, 14 anni, è reduce da un'ottima stagione d'esordio nella Women's European Cup in cui ha chiuso quarta alle spalle di piloti esperti quali Neila Santos, Sanchez e Ponziani. Elisabetta Monti, 13 anni, nel 2022 si è classificata quinta nella OHVALE GP-2 190 del CIV Junior.

Copioli: "C'è voglia di far crescere la presenza femminile"

Giovanni Copioli, Presidente FMI, ha dichiarato: "Siamo davvero contenti di lavorare insieme ad Angeluss. Ad unirci c’è sicuramente la voglia di far crescere la presenza femminile nel motociclismo ed in particolare tra i piloti. Il 2023 sarà infatti un anno importante perché per la prima volta abbiamo due ragazze tra i Pata Talenti Azzurri della velocità. Grazie a questa partnership Josephine Bruno ed Elisabetta Monti avranno un'ulteriore possibilità di crescita". Soddisfatta anche Aurora Angelucci di Angeluss: "Sono molto felice che due giovani promesse come Josephine ed Elisabetta avranno un posto nei Pata Talenti Azzurri FMI. Queste ragazze hanno ottenuto ottimi risultati nella stagione 2022 e sono sicura che il loro talento possa crescere ancor di più grazie alla collaborazione con la FMI. Insieme possiamo fornire i mezzi necessari per accompagnare loro, e sempre più ragazze, nel motomondiale".