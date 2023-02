Erano dieci anni che l’India non ospitava un evento ufficiale FIA. L’occasione per un grande ritorno del Paese asiatico sul palcoscenico del motorsport globale è la quarta prova stagionale del mondiale di Formula E, in programma sul circuito cittadino di Hyderabad, metropoli dell’India meridionale e, in base alle rilevazioni annuali, uno dei centri con il maggior tasso di inquinamento atmosferico del pianeta. Ecco perché organizzare proprio lì un evento legato allo sviluppo della mobilità elettrica rappresenta, al tempo stesso, una sfida ed un obiettivo ambiziosi. Si arriva alla tappa indiana con una classifica già delineata: il dominio dei due team con powertrain Porsche finora è apparso evidente. In Messico ha vinto Dennis (Andretti), in Arabia doppietta per Werhlein (Porsche) davanti allo stesso Dennis. I nomi si ripetono anche in testa alla graduatoria: Werlhein ha 68 punti, Dennis 62, il doppio di Buemi, terzo a quota 31. Un vantaggio non incolmabile, in un campionato a sedici gare, ma certamente indicativo di un trend.