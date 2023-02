Vergne, vittoria-thriller nell’ePrix in India

Colpi di scena

Tutta da dimenticare, invece, la gara in casa Jaguar con Evans (che partiva dalla pole) e Bird autoeliminatisi in un tragicomico incidente in famiglia. Per Maserati, non fortunatissima per tutta la giornata, sono arrivati in extremis un decimo posto con Mortara e il terzo punto della stagione. Ma la strada per la Casa del Tridente è ancora lunga. Fra due settimane si torna in pista in Sudafrica, a Città del Capo dove ci si augura che l’organizzazione riuscirà ad essere migliore rispetto a quanto si è visto nella due giorni indiana: tra piccoli e grandi errori in pista, confusione dei commissari e decisioni prese e cambiate nel giro di pochi minuti, tutto è stato all’insegna dell’approssimazione e del caos. La Formula E delle grandi Case dei grandi investimenti merita di meglio.