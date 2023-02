In Svezia il secondo appuntamento del Mondiale Rally continua a riservare parecchie sorprese. Cambia la classifica generale, con Ott Tanak (Ford) che è scattato al comando dopo il sabato (PS14), mentre al secondo posto c'è Craig Breen (Hyundai). Alle loro spalle c'è Neuville, riuscito a salire in terza posizione assiema al campione in carica Rovanpera.