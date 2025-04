A capo delle attività motorsport della casa del Tridente, Maria Conti ci racconta: "Il bel progetto di essere in GT2 ha portato grande entusiasmo e grandi risultati sin da subito, ma non vogliamo fermarci qui e andare oltre la griglia di gara portando, attraverso la partnership con SRO, le nostre vetture come Lead Car e Safety Car del GT World Challenge Europe per tutta la stagione. L'idea è avere il nostro marchio come emblema del motorsport italiano nel mondo"

Un marchio storico e affascinante, ma anche un punto di riferimento certo nel motorsport. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Maria Conti, Head of Maserati Corse, nella giornata in cui il GT World Challenge Europe ha inaugurato la sua stagione con la 1000km di Paul Ricard. "Paul Ricard 2025 significa per noi l’inizio di una nuova stagione un'annata in cui vogliamo fare le cose in grande. Il bel progetto di essere in GT2 con la nostra Maserati GT2 ha portato grande entusiasmo e grandi risultati sin da subito, ma non vogliamo fermarci qui", racconta Maria Conti alla vigilia del round inaugurale della stagione in Francia della categoria GT dopo l’annuncio ufficiale delle nuove lead e safety car marchiate dal Tridente. "Vogliamo andare oltre la griglia di gara portando - aggiunge - attraverso una bella partnership con SRO, le nostre vetture come Lead Car e Safety Car del GT World Challenge Europe per tutta la stagione L'idea è proprio avere il Tridente come emblema del motorsport italiano nel mondo".

Sugli obiettivi e crescita del GT2 European Series. "Vogliamo sempre più 'blu' e più Tridente nelle piste del mondo. Siamo soddisfatti dei precedenti risultati ma non vogliamo accontentarci, anzi, puntiamo più in alto. Partendo da SRO, in cui stiamo trovando grandi soddisfazioni, con il nostro nuovo 'Endurance Pack' vogliamo estendere la nostra presenza in pista anche in altri campionati importanti. Il nostro primo mercato, oltre che all’Europa, restano gli Stati Uniti, dove vorremmo continuare ad estendere e far crescere il nostro marchio com’è giusto che sia essendo da sempre un brand Mondiale".

La presenza nella Formula E "La Formula E è il nostro progetto Worldwide del quale siamo molto fieri, siamo di fatti sia qui in Francia che a Miami. Siamo in grande fermento per le stagioni che abbiamo fatto e che ci attendono, ma soprattutto per l’arrivo della GEN 4 che porterà la competizione ancora a livello più altro. Il progetto è per noi molto importante e con un grande collegamento diretto all’automotive con tanti modelli stradali (GranTurismo, GranCabrio e Grecale) che proponiamo, infatti, in versione 'Folgore', ovvero full electric. Ovviamente manteniamo e vogliamo mantenere anche in futuro la presenza dell’endotermico che è - e rimane- per noi un punto fermo. Sono per noi due progetti che viaggiano in binari paralleli".

E a proposito di motori a combustione pura la MCXtrema è una vera macchina da corsa senza limiti… "MCXtrema è per noi un risultato eccezionale. Maserati, infatti, non può non avere una vettura 'only track' e quindi abbiamo creato la massima espressione del nostro motore rappresentativo nonché fiore all’occhiello, il Nettuno. Lo abbiamo sviluppato e spinto il nostro biturbo fino a 730 CV con tecnologia direttamente derivante dalla F1 e messo su una vettura con un peso di soli 1300kg a secco, con telaio full carbon monoscocca e con roll cage omologato FIA. MCXstrema è stata sviluppata per il massimo divertimento e per chi vuole assaporare la pista al massimo livello in perfetto stile Maserati. Di fatti è una vettura che ha avuto un grandissimo successo non solo in Europa ma in tutto il mondo, il che ci rende veramente molto orgogliosi".