Indycar, al via la nuova stagione a St. Petersburg

Will Power ed il team Penske i primi della classe, quattro debuttanti

Will Power raggiunge St. Petersburg forte del ruolo di campione in carica, per di più supportato per la quindicesima stagione dalla squadra più competitiva del lotto, il Team Penske, vincitore di nove delle diciassette gare del 2022. Tuttavia, il 42enne australiano non avrà vita facile, a partire dal confronto con Josef Newgarden e Scott McLaughlin, tra i più accreditati a laurearsi campioni a fine anno. Gli occhi saranno puntati anche su Chip Ganassi Racing, in gara con il sei volte titolato Scott Dixon (a caccia del record di sette titoli stabilito da A. J. Foyt), il vincitore della ultima Indy500 Marcus Ericsson ed il campione 2021 Alex Palou, che vorrà iniziare il 2023 nello stesso modo in cui ha chiuso l’anno passato, archiviato con la dominante prestazione a Laguna Seca. Attenzione anche a Marcus Armstrong, all’esordio in INDYCAR con la Dallara #11, lasciata negli ovali nelle mani di Takuma Sato. Tra i team pretendenti al titolo non possiamo escludere né Arrow McLaren, per la prima volta in pista con tre piloti a tempo pieno, né Andretti Autosport. McLaren ha accolto Alexander Rossi, reduce da sette stagioni in Andretti, affiancando il californiano a Pato O’Ward e Felix Rosenqvist. Per coprire il sedile vacante di Rossi, Andretti ha optato per Kyle Kirkwood, campione con la stessa formazione nella Indy Lights 2021 ed esordiente lo scorso anno con A. J. Foyt Racing. Passando agli altri portacolori Andretti, alte sono le aspettative su Colton Herta e Romain Grosjean, obbligati a riscattare un deludente 2022. Nella lotta del centro gruppo è lecito aspettarsi un acceso confronto tra cinque squadre. Dale Coyne, in gara con David Malukas e Sting Ray Robb (esordiente, secondo nella Indy Lights 2022), Ed Carpenter Racing (confermati Rinus VeeKay e Conor Daly) e Juncos Hollinger, in gara con il confermato Callum Ilott e la novità rappresentata dal pluricampione argentino Agustín Canapino. È atteso un balzo in avanti anche da parte di Meyer Shank Racing e dal Team Rahal. Hélio Castroneves e Simon Pagenaud hanno sì iniziato l’anno nel migliore dei modi vincendo la 24h di Daytona con Acura insieme a Tom Blomqvist e Colin Braun, ma sembra che sul fronte INDYCAR ci sia ancora tanto lavoro da fare. Il Rahal Letterman Lanigan Racing, invece, può contare sul talento di Christian Lundgaard, esordiente dell’anno nel 2022, per spingere la squadra verso i piani alti, stimolando così sia Jack Harvey sia Graham Rahal. Per quanto riguarda A. J. Foyt l’obiettivo sarà senz’altro quello di allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Le prime gare serviranno a prendere confidenza con i numerosi cambi all’interno del team, nonché a capire quale direzione prendere sia con Santino Ferrucci, tornato a tempo pieno, sia con il rookie Benjamin Pedersen (quinto nella Indy Lights 2022).