Dakar, Guthrie e Benavides vincono la 5^ tappa

Dakar 2026, risultati 5^ tappa: vincono Guthrie e Benavides

Motori

Dominio Ford nella 5^ tappa della Dakar, con il successo che è andato all'americano Mitch Guthrie davanti a Roma e Prokop. In classifica generale però al comando troviamo la Toyota di Lategan. Tra le moto primo successo di tappa per Benavides su KTM

LE CLASSIFICHE

Ford ha ottenuto una tripletta nella seconda parte della prima tappa maratona del Rally Dakar, in Arabia Saudita. La tappa è stata vinta dall'americano Mitch Guthrie, ma il sudafricano Henk Lategan (Toyota) ha mantenuto la leadership in classifica generale conquistata ieri. Sébastien Loeb (Dacia), 11mo in questa quinta tappa di 428 km (di cui 372 km cronometrati), a più di otto minuti da Guthrie, si trova all'ottavo posto in classifica generale, a 18 minuti e 28 secondi dal leader. Lategan guida la classifica generale davanti al pilota del Qatar Nasser Al-Attiyah (Dacia), con un vantaggio d 1'21", seguito da una flotta di quattro Ford guidate da Mattias Ekström, Nani Roma, Carlos Sainz e Mitch Guthrie. La quinta tappa è stata la seconda parte della prima, cosiddetta "maratona", di questo Rally Dakar. Partiti mercoledì, i concorrenti hanno trascorso la notte bivaccando in mezzo al deserto, senza assistenza meccanica e con razioni portate a bordo prima della partenza. La sesta tappa, la più lunga di questa 48a edizione, porterà i concorrenti da Hail a Riyadh venerdì, per una distanza di 920 km, inclusi 331 km di prova speciale. 

Moto, primo successo per Benadives su KTM

Luciano Benavides su KTM ha conquistato il primo successo di tappa in questa edizione della Dakar, il sesto in carriera nel raid. L'argentino ha preceduto di 3'51"  Nacho Cornejo con la Hero, terzo Daniel Sanders su KTM, che si è anche ripreso la testa della classifica generale davanti al pilota Honda Brabec (+2'02''). 

