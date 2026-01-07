Dakar, 4^ tappa: vincono Lategan e Schareina

Offerte Sky
Dakar 2026, risultati 4^ tappa: vincono Lategan e Schareina

Motori

Nella quarta tappa della Dakar 2026 il sudafricano Henk Lategan conquista il successo e si porta al comando della classifica generale tra le auto. Nelle moto seconda vittoria consecutiva per Tosha Schareina: lo spagnolo è anche il nuovo leader

LE CLASSIFICHE

Il sudafricano Henk Lategan ha dominato la quarta tappa della Dakar 2026, conquistando la testa della classifica generale. Il pilota Toyota ha preceduto il qatariota Nasser Al-Attiyah (Dacia) di oltre sette minuti all'arrivo. Marek ed Eryk Goczal, padre e figlio, sono arrivati al terzo e al quarto posto sulle loro Toyota, mentre il francese Sébastien Loeb (Dacia) ha limitato i danni con il quinto posto. Il campione in carica Yazeed Al-Rajhi ha dovuto ritirarsi nel corso della tappa, dicendo così addio ai sogni di generale.

Moto, Schareina conquista tappa e leadership classifica

Tra le moto, invece, lo spagnolo Tosha Schareina ha conquistato la leadership nella classifica generale, con la sua seconda vittoria parziale consecutiva. Il team Honda ha ottenuto addirittura una tripletta con Ricky Brabec secondo e Skyler Howes terzo. Schareina guida la classifica generale con lo stesso tempo di Brabec, ma in virtù del successo di tappa è lui che occupa ufficialmente il primo posto in classifica. La quarta tappa costituisce la prima parte di una 'maratona' in cui i piloti riposano in un bivacco minimalista, senza avere assistenza tecnica per eventuali danni ai veicoli. 

