Inizio esaltante per la IndyCar a St. Petersburg. Ericsson e Ganassi trionfano, O’Ward perde la vittoria per un problema al cambio. Tanti incidenti, tra cui i voli di DeFrancesco e Kirkwood. Tutti i piloti stanno bene. Si torna in pista nel weekend del 1-2 aprile in Texas

A tagliare per primo il traguardo del centesimo giro del GP di St. Petersburg è Marcus Ericsson , che la spunta su un O’Ward colpito da un problema al cambio a tre giri dalla fine. Superando il messicano di Arrow McLaren in uscita dall’ultima curva, Ericsson ha colto il comando di una corsa iniziata al quarto posto e neutralizzata più volte tra la bandiera rossa del primo giro e le quattro caution successive. Per il 32enne svedese, lo scorso anno vincitore della Indy500, si tratta della quarta vittoria in carriera, ottenuta davanti al già citato O’Ward ed al compagno Scott Dixon , che firma il podio numero 132.

Ripartito dopo circa trenta minuti, il Gran Premio si svolge senza particolari problemi fino al termine del primo stint, dominato dal poleman Romain Grosjean. Tuttavia, in concomitanza con le prime soste esce la seconda caution, provocata dal contatto tra Kyle Kirkwood e Conor Daly in curva nove, dove il secondo finsce in testacoda. In quel frangente Scott McLaughlin passa in testa alla gara, interrotta appena dopo la ripartenza per l’incidente di Rinus VeeKay, lungo in curva 4 e successivamente travolto sia da Jack Harvey – ok dopo la visita in ospedale – sia da Kyle Kirkwood, che tamponando Harvey prende il volo passando sopra alla Dallara del Team Rahal. Anche in questo episodio nessun pilota soffre delle conseguenze fisiche.

La sequenza di ingressi in pista della Pace Car prosegue a causa del contatto tra Will Power e Colton Herta, a muro in curva otto per via di una difesa estremamente aggressiva di Power sull’alfiere Andretti Autosport. Il campione in carica è ritenuto responsabile e la direzione gara lo sposta in fondo alla classifica appena prima di ripartire.