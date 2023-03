La seconda volta di Josh Herrin e della Ducati. La casa di Borgo Panigale è tornata a vincere la 200 Miglia di Daytona, la corsa più prestigiosa del calendario motociclistico americano, dodici anni dopo il primo successo di Jason Di Salvo. Secondo trionfo in carriera nella corsa per Herrin, a 13 anni di distanza dal primo. Questa volta il pilota californiano lo ha fatto alla guida di una Panigale V2 del team Warhorse HSBK. Il 32enne statunitense, che era partito dalla pole position, ha battagliato per buona parte della gara con Richie Escalante (Suzuki): poi un contatto tra i due e la caduta del messicano, che sembrava aver spianato la strada al ducatista. Ma una bandiera rossa per un successivo incidente nelle retrovie ha portato a una nuova partenza, una sorta di gara sprint di 10 giri. Herrin non si è lasciato prendere dallo sconforto e ha battuto in volata (per soli 70 millesimi) la Yamaha di Josh Hayes. Terzo il sudafricano Cameron Petersen.