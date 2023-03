Alla prima qualifica nel FIA WEC la Ferrari 499P è già in Pole Position, firmata Antonio Fuoco. Attraverso un giro fantastico, l’italiano ha piegato le due Toyota. In LMP2 Pole di United Autosports, in GTE Am le Iron Dames dettano legge. Oggi il via della 1000 Miglia alle ore 17:00: diretta su Sky Sport Arena e su Sky Sport 253 F1, RALLY E WEC: LA GUIDA TV Condividi

In Florida Antonio Fuoco sbaraglia la concorrenza ottenendo la pole position della 1000 Miglia di Sebring al volante della Ferrari 499P Hypercar numero 50. Un giro fenomenale per il 26enne, che inaugura in grande stile il nuovo programma endurance di Maranello, per la gioia di Antonello Coletta e di tutto il reparto sportivo che ha lavorato duramente per riportare il Cavallino Rampante nella classe regina dell’endurance a cinquant’anni dall’ultima apparizione iridata della 312 PB. Domani, ore 17:00 italiane, la 499P Hypercar di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen avrà l’onore di aprire la griglia di partenza della 1000 Miglia, tutto ciò grazie all’inatteso crono di 1:45.067 ottenuto da Fuoco nei quindici minuti di qualifica. L’ultima Pole Position portata a casa da una Ferrari attiva nella classe regina del mondiale endurance risaliva alla 24 Ore di Le Mans 1973, quando Arturo Merzario e Carlos Pace partivano davanti a tutti salvo poi cedere il passo a Pescarolo e Larousse (Matra) nel corso della gara.

Toyota, ben consapevole del potenziale in ottica gara, non è riuscita a controbattere, accontentandosi di un secondo e terzo posto rispettivamente occupati dalle GR010 numero 8 (Hartley-Buemi-Hirakawa) e 7 (Kobayashi, Conway, Lopez). Allo sventolare della bandiera verde le due hypercars giapponesi saranno seguite dalla seconda Ferrari 499P, la #51 di Alessandro Pier Guidi (il pilota designato per la qualifica), James Calado e Antonio Giovinazzi. A due decimi da prototipo di AF Corse è spuntata la Cadillac di Alex Lynn, uscita dai box dopo aver trascorso quasi metà sessione in pit lane. Nonostante il poco tempo a disposizione Lynn ha preso ritmo rapidamente, ottenendo il quinto tempo alla fine della sessione.

Poco ritmo in qualifica sia per Porsche che per Peugeot, dalla sesta alla nona posizione della griglia. Kevin Estre (Porsche Penske #6) ha battuto il compagno di squadra Michael Christensen per diciassette millesimi mentre tra le Peugeot Loic Duval l’ha spuntata su Mikkel Jensen, nono classificato ed ultimo delle Hypercars ibride. Come ampiamente previsto le ultime due posizioni della classe regina sono occupate da Glickenhaus e Vanwall, che partendo dal decimo ed undicesimo posto sperano di condurre una gara lineare per raccogliere più punti possibili.

In LMP2 Oliver Jarvis ha messo a segno il miglior giro conquistando la Pole in 1:49.974 e regalando a United Autosport il miglior risultato possibile. Jarvis, in gara con Tom Blomqvist e Joshua Pierson sull'Oreca #23, ha avuto la meglio sulla Jota #28 di Pietro Fittipaldi per soli nove centesimi, con il brasiliano che ha a sua volta preceduto Robin Frijns (Team WRT #31) e l'Alpine numero 36 di Matthieu Vaxiviere, salito al quarto posto nell'ultimo tentativo disponibile. La Jota #48 di Ye-Stevens-Beckmann aprirà la terza fila della griglia LMP2, seguita a ruota dalla seconda auto del Team WRT - la #41 - e dall'Oreca #22 in pista con i colori di United Autosports. Sessione in ombra per Prema, ottava classificata con la #9 di Andrea Caldarelli e decima con la #63 di Mirko Bortolotti, divisi da Gabi Aubry sul prototipo di Vector Sport.