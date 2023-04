E-Prix Berlino 2023: Cassidy vince a Tempelhof

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), vincitore di Gara 1, porta a casa dodici punti importantissimi per il cammino mondiale, precedendo la Porsche di Antonio Felix da Costa e la Maserati di Maximilian Günther, risalito fino al sesto posto attraverso una forsennata rimonta iniziata dalla ventunesima posizione ottenuta in qualifica.

Pascar Wehrlein , settimo, esce da Berlino con la leadership del mondiale piloti tra le mani, confermandosi in cima alla classifica. Tuttavia, a Monaco (6 giugno), il tedesco di casa Porsche inizierà il weekend con soli 4 punti di margine su un Cassidy chiaramente in gran forma .

Piccola soddisfazione per Stoffel Vandoorne, ottavo al traguardo al volante della DS Penske. Il belga, in pista con il numero 1 in rappresentanza del titolo vinto lo scorso anno, continua a fare fatica, sebbene gli episodi di gara continuino a rendergli la vita difficile, come successo ieri con l'incidente scatenato da Dan Ticktum (NIO 333 Racing), penalizzato di cinque posizioni sulla griglia della seconda manche.