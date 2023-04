Giornata a due facce per la BMW. Da una parte c'è la gioia per la doppietta nella 3 ore di Monza, primo appuntamento del GT World Challenge Europe 2023 (vittoria del team Rowe Racing con Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly). Dall'altra parte c'è la delusione per il ritiro dell'equipaggio di Valentino Rossi, costretto ad abbandonare la gara per una foratura mentre al volante c'era Augusto Farfus