I circa 1000 km percorsi tra le Ardenne da Hypercar, LMP2 e GTE-Am saranno fondamentali per preparare al meglio la grande maratona di La Sarthe, in programma il 10/11 giugno. I lunghi rettilinei, le curve di ogni tipo ed il meteo spesso ingannevole restituiranno a piloti e squadre un numero infinito di sfide nei 7 km della mitica Spa-Francorchamps.

Griglia da record in Hypercar: 13 auto in top class La tredicesima edizione della 6 Ore di Spa si appresta a regalare spettacolo su tutti i fronti. Questo fine settimana il numero di Hypercars salirà a tredici, record assoluto per il FIA WEC, grazie al debutto della Cadillac numero 3 gestita da Ganassi in collaborazione con Action Express e della prima Porsche 963 LMDh clienti, affidata a Jota Sport. La seconda V-Series R di Cadillac sarà guidata da Sébastien Bourdais, Renger Van der Zande (già compagni nell’IMSA) e Jack Aitken, quest’anno impegnato in America con la Cadillac di Action Express e chiamato da General Motors per sostituire Scott Dixon. Il sei volte campione INDYCAR dovrebbe infatti partecipare alla 24 Ore di Le Mans insieme a Bourdais e Van der Zande, come successo nella 24 Ore di Daytona. Tuttavia, questo weekend Dixon sarà a Barber per il GP dell’Alabama (live domenica 30/04 alle 21:15 su Sky Sport F1), fattore che ha portato Cadillac a virare verso Aitken, che a Le Mans tornerà a vestire i colori Action Express Racing insieme ad Alexander Sims e Pipo Derani. Passando a Porsche, Hertz Jota debutta finalmente in Hypercar dopo aver corso le prime due gare stagionali (vittoria a Sebring) in classe LMP2. A portare all’esordio la prima 963 privata saranno Antonio Felix da Costa, Will Stevens e Ye Yifei, tutti dotati di molta esperienza nell’ambito dei prototipi.

Toyota a caccia della settima vittoria a Spa Prima il trionfo del 2014 contro Audi e Porsche, poi altre sei vittorie consecutive tra il 2017 ed il 2022. I numeri parlano chiaro, Toyota Gazoo Racing non può che essere la favorita a Spa, circuito in cui la numero 8 ha collezionato ben cinque successi, tutti con Sébastien Buemi in equipaggio. A dare ancor più vigore al costruttore giapponese sono le due recenti affermazioni tra Sebring e Portimão, prima con la #7 di Conway-Kobayashi-Lopez, poi con la #8 di Buemi-Hartley-Hirakawa, saliti in testa alla classifica grazie al bottino pieno portato a casa in Portogallo. A seguire il trio appena citato è Ferrari AF Corse con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, freschi del secondo posto ottenuto in Algarve. Il problema al sensore di coppia occorso sulla Toyota #7 ha infatti permesso ad AF Corse di infilarsi tra i due team giapponesi nella classifica piloti, tra l’altro a soli undici punti dalla vetta. Più indietro la Ferrari #51 di Calado, Giovinazzi e Pier Guidi, colpiti dall’incidente di Sebring e dal problema tecnico di Portimão ma pronti a scalare la classifica. Ricordiamo che sia Ferrari sia Porsche Penske abbiano già girato a Spa dopo la prima gara stagionale, percorrendo km in ogni condizione possibile. Vedremo se i tre giorni di test daranno dei vantaggi ad AF Corse e Porsche Penske, quest’ultima pronta a bissare il podio raggiunto in Algarve con Estre, Lotterer e Laurens Vanthoor. Come da previsione ACO non proporrà modifiche al BoP, già definito fino a Le Mans. Peugeot, dunque, dovrà fare affidamento all’esperienza accumulata fin qui, sperando di trasformare il quinto posto di Portimão (Duval, Menezes, Müller) in un risultato migliore. Chiudendo il capitolo Hypercars menzioniamo le modifiche all’equipaggio da parte di Glickenhaus, non più in pista con Ryan Briscoe. Al posto dell’australiano ci sarà Franck Mailleux, sempre in compagnia di Romain Dumas e Olivier Pla.

LMP2 e GTE-AM: United Autosports e Corvette contro tutti In LMP2 United Autosports proverà a bissare la doppietta portoghese, accogliendo nuovamente Filipe Albuquerque e Tom Blomqvist, impegnati nell’IMSA due settimane fa. Ci aspettiamo che WRT, Prema e Jota, rimasta in LMP2 con la #28, possano mettere i bastoni fra le ruote alla squadra di Brown e Dean. Molte le novità anche in LMGTE-Am: Paul dalla Lana ha annunciato il ritiro dalle corse dopo aver collezionato 17 vittorie ed il titolo di classe GTE-AM nel 2017. Il team finanziato dal businessman canadese lascia il posto a Heart of Racing, squadra capace di vincere nel gennaio scorso la 24 Ore di Daytona. Da Spa in poi l’Aston Martin #98 sarà guidata dal nostro Daniel Mancinelli, Alex Riberas ed il bronze Ian James. A proposito di GTE-Am, il Success Ballast colpisce ancor di più Corvette Racing, che vede la C8.R di Keating, Varrone e Catsburg salire a 45 kg di zavorra dopo le due vittorie consecutive. Con un peso extra di tale portata sia le Porsche Dempsey-Proton e Iron Dames, sia le Ferrari targate AF Corse e Kessel potrebbero interrompere il cammino trionfale di Corvette. Fuori dai radar fino ad ora Aston Martin, costruttore campione in carica. Chissà se Heart of Racing riuscirà a invertire la tendenza.

