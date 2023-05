Qualifiche spettacolari! Pole di Marciello su Mercedes-AMG in Q1 e pole di Mies su Audi in Q2. Rossi ventesimo in Q1, mentre chiude quinto nel Q2. Domenica le gare saranno tutte da vivere su Sky Sport Arena: alle 12 Gara 1 e alle 17 con gara 2



Si chiude il sabato inglese all’interno del circuito di Brands Hatch dove le qualifiche hanno acceso il pomeriggio scuro in cielo a colpi di cronometri infuocati. Di fatti la Q1 valida per la griglia di gara 1 ha visto a sorpresa le due nuovissime Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing salire in pompa magna a caccia di una pole non raggiunta solo per il giro “monstre” di Raffaele Marciello in ripartenza dalla bandiera Rossa a 2 minuti dalla fine dopo la quale sembrava tutto già scritto. Modalità Lello Furioso attivata e Pole Position in 1:22,258.

Sfortunato Valentino Rossi che invece si stava migliorando proprio in quel frangente, interrotto però dalla rossa esposta e privato di fatto del miglior momento della gomma. "Avrei potuto fare intorno al 10-12th crono, ma quella bandiera purtroppo ci è costata la 20esima posizione, peccato" ha commentato il Dottore, apparso però molto fiducioso dopo la quinta piazza conquistata da Maxime Martin in Q2 e che lo candida per un posto sul podio in gara 2.

Del resto il tema delle seconde qualifiche è stato molto simile, dove la Ferrari ha continuato a brillare sopratutto nelle mani di un ispiratissimo Giacomo Altoè, capace di accaparrarsi la 3rd posizione in griglia dietro le due Audi R8 GT3 #27 e #11 del Saintloc Junior Team e del ComToYou Racing che sembrerebbero essere di fatto le vetture più in forma su questo tracciato.