Le sette ore del primo giorno di qualifiche a Indianapolis si sono chiuse con la Arrow McLaren-Chevrolet di Felix Rosenqvist davanti a tutti ad una media di 233.947 mph, pari a 376,5 kmh, velocità di poco inferiore alla Pole Position del 2022 firmata Scott Dixon (234.046 mph). Nella media dei quattro giri lo svedese è diventato il terzo pilota più veloce di sempre a Indianapolis dietro al già citato Dixon e soprattutto ad Arie Luyendyk (1996), battendo il compagno di squadra Alexander Rossi ed il portacolori Chip Ganassi Racing Alex Palou, terzo davanti a Rinus VeeKay, come sempre velocissimo nelle qualifiche di Indianapolis. Al quinto, sesto e settimo posto spiccano tre veterani: Scott Dixon, infatti, precede Tony Kanaan - all'ultima Indy500 della carriera - e Takuma Sato, tornato al volante della numero 11 di Ganassi al posto di Marcus Armstrong (al rientro a Detroit). Posizionando la propria Dallara-Chevy all'ottavo posto, Pato O'Ward ha permesso ad Arrow McLaren di accedere alla Top12 Qualifying della domenica con tutte le quattro auto iscritte alla 500 Miglia. In scia al messicano Santino Ferrucci, che insieme all'eccezionale prestazione del rookie Benjamin Pedersen (undicesimo) offre a A. J. Foyt Racing un quadro decisamente positivo in vista del secondo giorno di qualifiche. Tra i due si è inserito il vincitore dello scorso anno Marcus Ericsson, mentre la Top12 è chiusa da Will Power, dodicesimo ed unico pilota Penske a guadagnarsi l'accesso alla seconda fase di qualificazione. Ricordiamo che alla fine delle qualifiche della domenica questo format di qualifica assegnerà punti ai primi dodici classificati seguendo questo ordine: 12, 11, 10, 9, 8 , 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.

Diciannovesimo posto di Romain Grosjean I dodici piloti menzionati nei paragrafi precedenti infileranno tuta e casco per svolgere la Top12 Qualifying (oggi alle 20:00), dopo la quale i migliori sei andranno a giocarsi la Pole Position nella Firestone Fast 6. Al contempo, si andrà a definire la griglia di partenza per coloro che chiuderanno la Top12 Qualifying dal settimo al dodicesimo posto. Già definite, invece, le posizioni dalla tredicesima alla trentesima. Ed Carpenter, Scott McLaughlin e Kyle Kirkwood (miglior alfiere Andretti) inizieranno la 107esima 500 Miglia di Indianapolis in quinta fila, seguiti da Conor Daly, Josef Newgarden e Ryan Hunter-Reay, tornato per l'occasione vestendo i colori Dreyer & Reinbold. La prova della prestazione opaca di Andretti Autosport viene data dal diciannovesimo posto di Romain Grosjean e dal ventunesimo di Colton Herta, separati dal quattro volte vincitore Hélio Castroneves. Ventiduesima la seconda Dallara-Honda di Meyer Shank Racing guidata da Simon Pagenaud, che condividerà l'ottava fila con David Malukas e Marco Andretti, tornato al volante esclusivamente per Indy. Non male la prestazione di Stefan Wilson, fratello del compianto Justin, venticinquesimo in griglia alla quinta Indy500 della carriera. Alle spalle dell'inglese partiranno Devlin DeFrancesco e le due monoposto di Juncos Hollinger Racing, in ventisettesima e ventottesima posizione con il rookie Agustín Canapino e Callum Ilott, rimasto ai box nel corso del Fast Friday per aver deciso insieme al team di sostituire il telaio, considerato non sicuro dopo le prime prove.

Il record di Katherine Legge Grande sorpresa la qualificazione diretta alla mitica gara di Richard Clayton Enerson e Katherine Legge. Il primo porta al debutto in INDYCAR Series Abel Motorsports dopo aver fallito la qualificazione nel 2021 con Top Gun Racing. La seconda, scelta dal Team Rahal per guidare la quarta auto, si accaparra il trentesimo posto, l'ultimo che consente di evitare la Last Chance Qualifying della domenica. Katherine Legge, infatti, ha incredibilmente messo fuori i compagni di squadra registrando il record femminile a Indianapolis sia nel il giro secco sia nella run da quattro tornate. A rischiare l'esclusione dalla 500 Miglia i tre piloti titolari del Team Rahal, in crisi totale. Graham Rahal, Jack Harvey e Christian Lundgaard se la giocheranno con Sting Ray Robb per trovare un posto in griglia siccome l'Indianapolis Motor Speedway ha una capacità massima fissata a trentatré vetture per la Indy500. Uno dei quattro, dunque, non potrà correre la mitica corsa dell’Indiana.