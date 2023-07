Jonathan Rea vince una pazza gara 1 a Most partita sul bagnato e conclusa in condizioni di pista asciutta: il pilota Kawasaki ha sfruttato la scelta della gomma intermedia (chi è partito con le Rain, come Alvaro Bautista, si è dovuto fermare ai box). L'inglese ha preceduto sul podio Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati), centrando la 119^ vittoria in carriera. Ora Bautista, 12° al traguardo, ha 54 punti di vantaggio nel Mondiale su Razgatlioglu