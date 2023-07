Un’estenuante ed intensa Gara 1 a Londra consegna il titolo piloti Formula E a Jake Dennis, Campione del Mondo con un round di anticipo. Evans vince dopo due bandiere rosse. Grande frustrazione in casa Envision per il contatto tra Cassidy e Buemi. Oggi secondo e ultimo round del 2023, live su Sky Sport

Chiudendo la prima gara dell’e-Prix di Londra al 2° posto Jake Dennis si laurea Campione del mondo di Formula E, conquistando il titolo con una gara d’anticipo al termine di una manche mentalmente estenuante vinta da Mitch Evans. Ben due sono state le bandiere rosse che hanno spezzato in più parti la corsa del sabato, la prima causata dal contatto al giro 32 tra Sacha Fenestraz e Sérgio Sette Câmara in curva 16 e la seconda dall’ingorgo nato dall’aggancio tra Sebastien Buemi e Norman Nato a due giri dalla fine. Ad aver spaventato gli spettatori è stato soprattutto l’incidente di Fenestraz, decollato sulla NIO di Ticktum e infilatosi sotto le barriere Techpro. Nonostante l’entità dell’impatto, il francese di casa Nissan è uscito incolume dall’incidente.

La vittoria di Evans, quarta stagionale e decima in carriera, non è stata sufficiente a fermare la corsa verso il titolo di Jake Dennis, Campione del mondo grazie ad una condotta sopraffina sia in Gara 1 sia, in generale, negli e-Prix corsi da fine aprile in poi. Per l’inglese classe 1995 si tratta del primo titolo internazionale al terzo anno nella categoria, un premio che valorizza una carriera piena di esperienze tra FIA Euro F3, FIA GP3 e le avventure con Audi e Aston Martin nel mondo GT.

Ad aiutare Dennis è stato il duello fratricida tra Sebastien Buemi e Nick Cassidy: quest’ultimo è stato aiutato da Buemi nei primi giri, quando Envision Racing ha posizionato i due piloti in cima alla classifica. Ciò nonostante, nel corso del secondo periodo di Attack Mode Cassidy e Buemi hanno perso terreno dovendo gestire l’energia, ritrovandosi vicini ed in lotta per il terzo posto. Appena iniziato il 15° passaggio Cassidy ha provato ad attaccare Buemi e la coppia Envision ha duellato nelle prime cinque curve. Il risultato è stato drammatico, con Cassidy che ha danneggiato l’ala anteriore rientrando ai box e ritirandosi 7 passaggi dopo. Fine della lotta mondiale per il neozelandese, frustrato in volto così come Sebastien Buemi (3° a fine gara) e tutto il team Envision, che in Gara 2 dovrà provare a consolarsi difendendo il primato nel Mondiale squadre.

Sabato amaro anche per Porsche, seconda sul traguardo con un Antonio Félix da Costa poi penalizzato per un’infrazione tecnica e obbligato a scendere fino al 17° posto, ultimo dei classificati. Un solo punto, invece, conquistato da Pascal Wehrlein, che dice addio alle speranze iridate dopo aver lottato per il podio, sfumato per via del contatto provocato dalla difesa estrema di René Rast a pochi istanti dalla prima bandiera rossa.

In seguito alle ultime indagini e penalità, la classifica vede Sam Bird 4° davanti a Sergio Sette Câmara, Edoardo Mortara, Lucas di Grassi, Dan Ticktum, Norman Nato e Pascal Wehrlein. Tra i ritirati menzioniamo anche Jean-Eric Vergne, la cui gara è durata solamente 9 giri.