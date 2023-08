Seconda vittoria stagionale per il pilota di Andretti Autosport, artefice di una gara capolavoro, da pilota già affermato. Al contrario, la gara del campione del mondo in carica, Will Power, è poco incisiva, condita da errori da principiante

Kyle Kirkwood le suona a tutti, è proprio il caso di dirlo. Al Big Machine Music Grand Prix di Nashville è artefice di una gara capolavoro e mette tutti in fila, andando a centrare il secondo successo stagionale. A dire il vero è il solo pilota dell’Andretti Autorsport a tenere alti i colori del team visto che Romain Grosjean e Colton Herta per il momento latitano. Si è trovato nella condizione, lui quasi rookies, di fare una gara da pilota affermato, scegliendo una strategia tra le migliori e controllando gli avversari da pilota consumato. Anche alla ripartenza dopo bandiera rossa, la pressione negli ultimi cinque giri non gli ha giocato brutti scherzi, anzi lo ha galvanizzato e così allungando decisamente si è involato solitario sotto la bandiera a scacchi.

Panico nel giro di ricognizione per Will Power Pressione che al contrario ha compromesso la gara di un protagonista, il campione in carica Will Power. Quando era pronto a scendere nel cockpit, prima di mettersi il casco, si è reso conto di non avere gli auricolari. Il panico sulla sua faccia ha segnato quegli istanti di terrore. Non riusciva neppure a parlare e a farsi capire dai meccanici, così il suo team manager è scappato al box nel tentativo di ritrovare quell’insostituibile dettaglio, senza il quale non avrebbe potuto correre. E intanto le monoposto erano già al giro di ricognizione e non c’era più tempo. Infine, recuperati gli auricolari è riuscito comunque a prendere il via ma è stato artefice di una gara poco incisiva.