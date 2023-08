Per l’ultima volta nella stagione la IndyCar Series corre in un circuito ovale, il World Wide Technology Raceway di St. Louis (Illinois). Palou a pochi passi dalla conquista del secondo titolo. Gara in diretta domenica 27/08 dalle 21:30 su Sky Sport Arena, in streaming anche su NOW

Nelle 1.2 miglia di St. Louis Alex Palou potrebbe sfruttare il primo match-point vero e proprio per laurearsi campione 2023 ed apporre la firma sul secondo titolo IndyCar. Per raggiungere l’obiettivo con due gare di anticipo il catalano dovrebbe guadagnare almeno 7 punti al compagno Scott Dixon e 4 a Josef Newgarden, che dalla sua vanta lo stesso numero di vittorie di Palou (4).

L’occasione di chiudere matematicamente i giochi in questo fine settimana arriva proprio in una tipologia di pista in cui Palou non ha mai vinto. Il 26enne di Barcellona, infatti, non ha mai trionfato su un ovale e, se dovesse riuscirci proprio a St. Louis, non solo conquisterebbe il titolo ma porterebbe a casa anche il premio da 1 milioni di dollari che spetta al pilota capace di vincere in ogni tipo di tracciato nel corso dell’anno (permanente, cittadino, ovale).

Come anticipato nel primo paragrafo, gli unici che potrebbero posticipare la festa di Palou sono Scott Dixon e Josef Newgarden, obbligati a vincere. Il primo è reduce dal meraviglioso successo nell’Indy GP, il secondo è il Re degli ovali, vantando 4 affermazioni a St. Louis (3 consecutive dal 2020) e unico vincitore degli eventi ovali del 2023, Indy500 su tutti. Statisticamente, dunque, è lui il favorito per l’ingresso in Victory Lane.