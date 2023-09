Con la pole conquistata in qualifica, Theo Pourchaire (ART), leader del campionato di Formula 2, ha guadagnato a Monza altri 2 punti assai preziosi la sua rincorsa al titolo stagionale, portando così a +14 il proprio vantaggio su Frederik Vesti (Prema) alla vigilia della penultima Sprint Race in calendario. Il danese , con l’ottavo tempo è costretto a cercare un risultato importante in gara 1, partendo dalla seconda fila, mentre il francese - che parte in quinta fila - ha dalla sua un netto vantaggio per la Feature Race domenicale .

Lo svolgimento della Sprint Race

Allo spegnimento dei semafori Vesti parte fortissimo esterno e supera Borschung prima (che va lungo in prima curva e scivola quarto) e Verschoor poi, andando in testa alla corsa. In coda Cordeel ha problemi, speronato da Maloney. Safety Car in pista. Pourchaire che avrebbe recuperato due posizioni, portandosi in ottava piazza. Ma dopo il via sono già molteplici le situazioni da analizzare: Pourchaire ha infatti sorpassato fuori pista e speronato Crawford, in tre hanno tagliato (Hadjar, Hauger e Fittipaldi) e guadagnato posizioni e Martins si è toccato con Bearman. Tanto lavoro per la Direzione Corsa. Nuova partenza lanciata al quinto giro. Nessun seguito al contatto fra Pourchaire e Crawford in sede disciplinare, Vesti leader dopo il re-start. Nel corso dell’ottava tornata Vesti segna il giro veloce, Pourchaire invece sale in quinta posizione. Martins è terzo. Undicesimo giro: il taglio alla prima staccata costa ad Hadjar 5” di penalità. Intanto Martins attacca la seconda posizione di Verschoor a suon di giri veloci. A dieci giri dal termine il francese passa e si pone all’inseguimento di Vesti. In fondo al gruppo Nissany si gira in testa coda dopo un contatto con Correa. Ancora Safety Car. Iwasa ne approfitta per tornare in pit lane, ma la sua corsa è terminata. Si riparte al sedicesimo giro. Vesti sempre leader. Poi Martins e Verschoor, quindi Maini e Pourchaire. Nel corso della tornata, all’Ascari, Hauger finisce in ghiaia e taglia rischiosamente.