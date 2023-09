Indycar 2023, finale di stagione a Laguna Seca

Ad una settimana dalla conquista del titolo da parte di Alex Palou, la NTT INDYCAR Series si appresta a chiudere la stagione 2023 in California, correndo il Gran Premio di Monterey nel magnifico circuito di Laguna Seca. Live su Sky Sport F1 domenica 10/9 alle21:20, in streaming anche su NOW

Nei saliscendi che hanno fatto la storia delle corse a due e quattro ruote i 27 protagonisti daranno sicuramente spettacolo, garantito dal fatto che ormai la matematica abbia assegnato il titolo a Palou, campione per la seconda volta in carriera grazie alla vittoria in quel di Portland. Ciò nonostante, occhi puntati su Josef Newgarden, Patricio O’Ward e Scott McLaughlin, racchiusi in 22 punti e pronti a lottare per artigliare il terzo posto nella classifica piloti.

Ultima gara del passaggio ai motori ibridi Quella di Laguna Seca sarà l’ultima gara corsa con il motore tradizionale: subito dopo la bandiera a scacchi, infatti, la IndyCar entrerà in modalità ibrida, siccome dal primo GP del 2024 le Dallara IR-18 saranno spinte dalle unità Honda/Chevrolet V6 biTurbo 2.2 litri (le stesse usate oggi) abbinate al pacchetto elettrico fornito da MAHLE. Questo passo in avanti dal punto di vista tecnologico cambierà il funzionamento del Push-to-Pass, non più a limite di tempo e studiato per incrementare la potenza di ben 150 cv (oggi sono circa 70) grazie al regen.

Le ultime dal mercato Alla vigilia del GP di Monterey il mercato piloti offre altre novità. Felix Rosenqvist lascia Arrow McLaren per dirigersi in Meyer Shank Racing, squadra in cui prenderà il posto di Simon Pagenaud, ancora impegnato a recuperare dal brutto incidente occorso in Ohio. Meyer Shank, dunque, schiererà una line-up tutta svedese nel 2024, posizionando Rosenqvist al fianco di Tom Blomqvist, già in pista nelle ultime gare di quest’anno. Stando ai rumors, il sedile McLaren di Rosenqvist dovrebbe esser preso da David Malukas, in arrivo da Coyne-HMD. Inoltre, Chip Ganassi Racing ha confermato Marcus Armstrong, stavolta nel ruolo di pilota a tempo pieno. Il giovane neozelandese ha debuttato quest’anno in IndyCar, evitando però gli ovali, lasciati a Takuma Sato.

Il circuito di Laguna Seca Attualmente il Gran Premio si svolge sulla distanza di 95 giri, pari a 342 km estenuanti. Considerando il layout (2.238 miglia – 3,602 km), ricco di curve veloci ed in pendenza, la pista di Laguna Seca si presenta come una delle più selettive sia per la guida sia per la messa a punto delle monoposto. La strategia ideale prevederebbe tre pit stop con un intervallo di circa trenta giri tra le soste. Attenzione all’asfalto: il manto è stato completamente aggiornato e questo comporterà delle novità nella messa a punto e, di conseguenza, nella gestione gomme. Il nuovo asfalto è stato provato nei test del giovedì, turno in cui i piloti hanno abbassato di quattro secondi i tempi dello scorso anno. Will Power è stato il migliore in 1:07.276, ma altri dieci piloti hanno battuto il record ufficiale del circuito, stabilito nel 2000 da Hélio Castroneves in 1:07.722.

Le statistiche L’albo d’oro è capitanato da Bobby Rahal, capace di vincere 4 gare consecutive tra il 1984 ed il 1987. Tra i piloti in attività citiamo la vittoria di Castroneves nel 2000 e, soprattutto, i 2 successi consecutivi di Colton Herta nel 2019 e 2021 (niente GP nel 2020 a causa della pandemia). Lo stesso Colton nel weekend sarà in gara con la livrea usata dal padre Bryan in occasione della vittoria del GP di Monterey 1998. Lo scorso anno trionfo per il due volte campione Alex Palou, dominatore assoluto nella corsa che assegnò il titolo a Will Power. Penske comanda nelle statistiche dedicate alle squadre grazie ai 6 trionfi ottenuti tra il 1988 ed il 2000 ma tra le squadre attive hanno festeggiato anche il Team Rahal (X3), Chip Ganassi Racing (X3) e Andretti Autosport (X2).