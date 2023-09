La casa italiana fornitrice di pneumatici comunica di non aver presentato la candidatura per essere nuovamente il fornitore unico del campionato di rally FIA World Rally Championship per il triennio 2025-2027. "Si concentrerà sugli altri campionati in cui attualmente sta partecipando", si legge nel comunicato

Pirelli ha comunicato di non aver presentato alla Fia la candidatura come fornitore di pneumatici per il triennio 2025-2027 del campionato di rally FIA World Rally Championship, di cui è monofornitore dal 2019. Si tratta di una dichiarazione a sorpresa, in quanto la casa italiana aveva affermato di essere a lavoro per la stagione WRC 2025-2027. In un'intervista rilasciata a Motorsport.com ad inizio agosto, Terenzio Testoni, rally activity manager, confermava esplicitamente le intenzioni di Pirelli di presentare la propria candidatura per poter dare continuità ai propri progetti.