Nuova avventura per l'ex pilota Alpha Tauri: nella prossima stagione correrà con Mahindra Racing nel Campionato di Formula E. Non si tratta di un esordio, ma di un ritorno: l'olandese aveva vinto il campionato di categoria nella stagione 2020-2021 con Mercedes

Nyck De Vries annuncia il ritorno in Formula E con Mahindra Racing. L'ex Alpha Tauri guiderà al fianco di Edoardo Mortara per quella che sarà la decima stagione del team indiano in Formula E. "Sono davvero contento per questa nuova sfida e per questo nuovo capitolo della mia carriera", scrive il pilota sul proprio profilo Instagram, "Insieme a Mahindra Racing possiamo tirare fuori il meglio di ognuno. Non vedo l'ora di iniziare".