Mondiale Rally, si corre in Cile: atteso il duello Rovanpera-Evans

L’ultima gara su terra della stagione potrebbe trasformarsi in un importante spartiacque nella lotta al titolo. Qui tutto il programma con le dirette Sky

Sono passati solo 15 giorni dal glorioso finale del Rally di Grecia e Kalle Rovanpera è già chiamato a firmare un altro capolavoro in Cile. Il fenomeno finlandese arriva dalla scorpacciata di punti ellenica, che ha rimesso tra lui ed Evans un discreto distacco (33 punti), ma sa che sugli sterrati sudamericani dovrà compiere un’altra impresa. Innanzitutto perché, in qualità di capoclassifica, dovrà spazzare la strada alla concorrenza. E lo farà su un percorso pressoché inedito, fattore che lo esporrà a maggiori rischi. Kalle spera che la primavera cilena gli regali un po’ di pioggia, proprio come nel 2019 quando vinse tra gli iscritti al WRC2: un successo che gli spianò la strada verso il titolo iridato di categoria. Dietro alla Yaris numero 69 partirà Elfyn Evans. Il gallese non ha più nulla da perdere e in Cile deve vincere. A livello di strategia, Evans sa che dovrà sfruttare al massimo il venerdì di gara per cercare di aprire un gap tra sé ed il compagno di squadra: una sfida non da poco contro un Rovanpera in formato cannibale.

Il ritorno del Cile Il WRC torna in Cile 4 anni dopo la prima volta. Era il maggio 2019 ed allora come oggi la gara era basata nella città universitaria di Conception. Neuville arrivava in Sudamerica da leader indiscusso del campionato ma le sue speranze di titolo rotolarono letteralmente via già il venerdì, quando il belga si rese protagonista di uno spettacolare incidente – fortunatamente senza grosse conseguenze per l’equipaggio. Una debacle che si trasformò in un tappeto di velluto rosso per Ott Tanak. L’estone, allora vestito di bianco-rosso Toyota, iniziò proprio in Cile la sua marcia trionfale che lo portò al titolo iridato pochi mesi più tardi. Dietro Tanak si accese poi una lotta epica fra Ogier (Citroen) e Loeb (Hyundai), che chiusero nell’ordine divisi da soli 7”. I due fenomeni francesi non ci saranno, ma Tanak e Neuville sì. Saranno loro gli outsider di questo ritorno in Cile.

Il percorso e le strategie Le ricognizioni di questo rinnovato Rally del Cile hanno detto che il percorso si presenta generalmente veloce e con numerosi saliscendi, ma con caratteristiche abbastanza differenti da prova a prova, con una prevalenza di terreni compatti o di media compattezza. Sabato sarà certamente la giornata più impegnativa per piloti, auto e gomme a causa del fondo abrasivo e maggiormente tecnico. Le giornate di venerdì e domenica saranno invece caratterizzate da fondi più morbidi e sabbiosi con medio e basso stress per le gomme. Date le condizioni, una possibile strategia gomme potrebbe essere quella di utilizzare le hard venerdì e sabato pomeriggio, mentre venerdì e domenica mattina le soft dovrebbero risultare la scelta vincente. In particolare, per sabato sono attese condizioni asciutte che, insieme all’abrasività dei fondi e la conseguente maggiore usura delle coperture, rafforzano ulteriormente l’ipotesi di un utilizzo massiccio delle hard. Al mattino del sabato restano comunque valide le opzioni full soft o la combinazione hard-soft.