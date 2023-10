Tanak vince in Cile, alla Toyota il costruttori

Doveva essere un duello Rovanpera-Evans ed invece è andato in scena un assolo di Ott Tanak. Questa, in estrema sintesi, è stata la seconda edizione in formato WRC del Rally del Cile. L’estone di Ford M-Sport ha messo subito in chiaro le sue intenzioni e già il venerdì ha preso il comando della corsa. Una leadership fino a quel momento comunque in discussione visto che il campione del mondo 2019 era seguito da vicino sia da Suninen che da Evans. Poi sabato, proprio nella giornata più critica per le gomme, Toyota ha deciso di montare le Soft su tutte e 3 le sue Yaris andando incontro ad una inevitabile debacle. Un errore di valutazione con le sembianze del regalo per Tanak che, forte delle sue 4 gomme hard, ha potuto dare lo strappo decisivo alla corsa. Una prova di forza che amplifica le voci di mercato che da qualche settimana girano attorno a Tanak: la sua permanenza in M-Sport resta in dubbio e non è da escludere un suo clamoroso ritorno in Hyundai. Con Evans e Rovanpera ormai attardati, si è accesa la sfida tra Suninen e Neuville per il secondo posto. Il finlandese ha occupato la posizione per quasi tutta la gara ma, proprio sul finale, ha sentito la pressione del rimontante Neuville ed è uscito di strada: un errore capitale per Hyundai e per le sue chance di rinnovo il prossimo anno. Neuville dal canto suo ha ribadito il suo ruolo di leadership in Hyundai ed ha così conservato la terza posizione nella classifica piloti.