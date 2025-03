Toprak Razgatlioglu conquista gara 1 a Portimao dopo un duello fino all'ultima curva con la Ducati di Nicolò Bulega. I due, partiti in prima e seconda posizione, si sono sfidati per tutti i 20 giri di Portimao, con il turco ad avere la meglio sull'italiano al traguardo. Completa il podio Andrea Locatelli. Quarto Petrucci, settimo Iannone. Out Montella

